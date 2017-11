Meldingen schoten Oxford Street bleken vals

In Londen heeft de politie rond 17.38 uur (Nederlandse tijd) een aantal verschillende meldingen binnengekregen dat er een aantal keer is geschoten op Oxford Street en in het daaronder gelegen Oxford Circus metrostation. Dit heeft de Londense politie vrijdagavond bekendgemaakt.

Reactie politie

De Londense politie laat weten dat zij hebben gereageerd alsof het een 'terroristisch gerelateerd' incident is. Gewapende en ongewapende agenten zijn ter plaatse en handelen samen met collega's van de Britse transportpolitie.

Update 18.15 uur:

De politie adviseert mensen via Twitter als ze al op Oxford Street zijn om een gebouw binnen te gaan en te wachten tot nader bericht van de politie. Mensen die in de buurt zijn van Oxford Street wordt afgeraden om naar Oxford Street te gaan.

De Londense politie geeft aan dat er 'in dit stadium' nog geen meldingen zijn van gewonden.

Update 18.40 uur:

Tot op heden heeft de Londense politie geen spoor van verdachten aangetroffen, geen bewijs dat er zou zijn geschoten en zijn er geen gewonden aangetroffen. De politie blijft in samenwerking met de collega's van de Britse transportpolitie in het gebied van Oxford Circus. 'Updates worden verstrekt zodra we ze hebben', laat de politie weten. 'Als u in een gebouw bent blijf dan daar, verlaat het gebied als u zich op straat in Oxford Street bevindt. De politie gaat door met onderzoek in het gebied', aldus de politie.

Update 19.05 uur:

'De politieactie op Oxford Street is nu afgesloten. Als je je hebt verscholen in een gebouw, verlaat dit dan en volg de aanwijzingen van politieagenten op Oxford Street op', zo heeft de Londense politie zojuist laten weten.

Om 15:38 uur (Nederlandse tijd) kreeg de politie in korte tijd een aantal '999-telefoontjes' (112 red.) binnen met meldingen dat er geschoten zou zijn op een aantal locaties rond Oxford Street en op het metrostation Oxford Circus.

Gezien de aard van de ontvangen informatie, reageerde de politie in overeenstemming met de procedure alsof het terrorisme incident was inclusief de inzet van gewapende agenten.

Agenten die daarbij met collega's van de Britse transportpolitie samenwerkten, deden een groot onderzoek in en rond het gebied van de meldingen. Daarbij is geen bewijs gevonden van geloste schoten, gewonden of verdachten. Sommige politiecordons blijven op hun plaats en extra officieren blijven in dienst in het West End om het publiek gerust te stellen. 'We danken het publiek voor hun geduld en hulp tijdens onze reactie. Als je iets verdachts ziet, bel dan meteen het noodnummer 999', aldus de politie.