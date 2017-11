Weer sterfgeval in Britse Labourpartij na beschuldiging seksueel wangedrag

Er is weer een medewerker van de Britse Labourpartij overleden nadat hij was geschorst wegen seksueel wangedrag.

Dit melden verschillende Britse media waaronder The Independent en... De man was begin 30 en als stafmedewerker werkzaam op het hoofdkantoor van de partij in Londen. In een verklaring schrijft de partij dat de doodsoorzaak nog onbekend is. De man zou vorige week zijn overleden. Hij zou geschorst zijn geweest voor het bewerken of delen van pornografische foto's.

De geschorste Welshe minister Carl Sargeant, ook van de Labourpartij, werd drie weken geleden dood gevonden nadat hij uit de Welshe regering was ontslagen. Meerdere vrouwen hadden een klacht tegen hem ingediend wegens ongepast gedrag. Sargeant pleegde hoogstwaarschijnlijk zelfmoord. De partij kreeg veel kritiek omdat Sargeant niet de kans zou hebben gekregen zijn onschuld te bewijzen.

Meer politici binnen de partij zijn sinds #MeToo in beeld gekomen wegens grensoverschrijdend gedrag.