Nederlandse fysiotherapeut in Oostenrijk verdacht van misbruik

Een 45-jarige Nederlandse fysiotherapeut wordt er in Oostenrijk van verdacht zeker 12 vrouwen te hebben misbruikt of aangerand.

In drie van die gevallen is de man aangeklaagd. De man zit al sinds de zomer vast, maar heeft niet bekend. Hij werd vastgezet nadat twee vrouwen, van respectievelijk 77 en 90 jaar oud een aanklacht hadden ingediend. De zaak speelt al sinds juli van dit jaar, toen deze vrouwen aangifte deden. Dit meldt onder meer de Oostenrijkse krant De Standaard.

Mogelijk nog tien gevallen van misbruik

Omdat de politie het vermoeden had, dat er meer slachtoffers in deze zaak zouden zijn, deed zij verder onderzoek. Zij nam het patiëntenbestand van de therapeut door en dat bracht nog eens tien mogelijke gevallen aan het licht. De mogelijke slachtoffers zijn tussen de 67 en 90 jaar oud. Het misbruik zou tussen 2013 en 2017 hebben plaatsgevonden. Het zijn veelal hulpbehoevende en alleenstaande vrouwen. De Nederlander is aangeklaagd voor twee gevallen van 'seksueel misbruik van een weerloos persoon' en een keer voor seksuele intimidatie. Waarom de overige zaken niet worden vervolgd, is onduidelijk.

Volgens Oostenrijkse media spreekt de Nederlandse fysiotherapeut alle beschuldigingen tegen.