Undercover-journalist signaleert misstanden bij Brits distributiecentrum Amazon

Dit schrijft de Britse krant Mirror nadat een journalist van de krant vijf weken undercover in het distributiecentrum werkte. De betreffende verslaggever Alan Selby zag tijdens zijn werk hoe collega's uitgeput waren vanwege de hoge werkdruk en zelfs naar het ziekenhuis moesten. Volgens Selby gebeurde het regelmatig dat er een ambulance moest worden gebeld. Ook trof hij op de werkvloer slapende collega's aan.

300 pakketjes per uur

Een werknemer moet bij het distributiecentrum in negen seconde een pakketje van een robot pakken, klaar maken voor verzending en doorgeven. Het doel is dat de werknemer 300 pakketjes per uur verwerkt. Daarnaast wordt ook bijgehouden hoe lang mensen naar de wc gaan en mogen werknemers niet zitten. Ook niet als ze even niets te doen hebben. Volgens Selby wordt het personeel behandeld als vee en zijn de salarissen te laag om van te leven. Over het werk zegt Selby: 'Mijn bloeddruk en hartslag stegen door de stress. Amazon ziet mensen als het minst efficiënte onderdeel van het werk, dus nemen de robots het over. Ik had het gevoel dat mensen hier worden behandeld als vee, alleen om de robots te ondersteunen.'

Veilig en positief

In een reactie laat Amazon aan de Mirror weten 'dat het zijn werknemers een veilige en positieve werkomgeving biedt met marktconforme salarissen en voordelen vanaf de eerste dag'.

Gezondheidsrisico

Een verslaggever van de Britse omroep BBC ging in 2013 poolshoogte nemen op een ander distributuecentrum van Amazon. Gezondheidsdeskundigen concludeerden toen dat werknemers bij Amazon "een onacceptabel hoog risico op geestelijke en lichamelijke klachten" hebben. En ook in Amerikaanse media duiken regelmatig berichten op over slechte werkomstandigheden bij het bedrijf, aldus de krant.

Amazon-eigenaar

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Amazon-eigenaar Jeff Bezos de rijkste man ter wereld is. Zijn vermogen is gestegen naar meer dan honderd miljard dollar.