Geschokte reacties op Aruba om gewelddadige dood 5-jarige jongen, broertje (3) vermist

Risandroh werd woensdag zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Zijn moeder had gezegd dat hij ongelukkig was gevallen in de speeltuin, maar de artsen stelden een hersenbloeding, gebroken ribben, ongenezen breuken en tal van littekens vast. Ook werd ontdekt dat het kind marihuana had gebruikt. Twee dagen na de opname in het ziekenhuis bezweek de jongen aan zijn verwondingen. Dit meldt onder meer de NOS zondag.

De behandeld arts geloofde het verhaal van de moeder niet en heeft de politie ingeschakeld. De moeder, stiefvader en oma van de jongen zijn gearresteerd op beschuldiging van kindermishandeling. Maar nu wordt het driejarige broertje van Risandroh nog vermist. Van hem ontbreekt ieder spoor. Er is door burgers en autoriteiten een zoekactie op touw gezet, waarbij ook de ME is ingeschakeld. Agenten die geen dienst hebben, is gevraagd ook uit te kijken naar het jongetje. Op Aruba is heel geschokt gereageerd op de dood van Risandroh. De Arubaanse regering heeft de oprichting aangekondigd van een commissie die zich bezighoudt met huiselijk geweld.