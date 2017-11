Prins Harry gaat trouwen met actrice Meghan Markle

Dat heeft Harry's vader prins Charles officieel bekendgemaakt. Het huwelijk zal in de lente van 2018 plaatsvinden. Vanavond zullen prins Harry en Meghan Markle een interview geven op de Britse televisie. Dit meldt onder meer de NOS maandag.

Volgens een officiële verklaring van het Britse koninklijk huis heeft het stel zich eerder deze maand verloofd. De prins heeft de ouders van Meghan om haar hand gevraagd en het huwelijk is goedgekeurd door koningin Elizabeth. In een reactie op het voorgenomen huwelijk laten de ouders van Meghan weten: 'We zijn enorm blij voor hen. Onze dochter was altijd vriendelijk en liefhebbend. Een huwelijk met Harry, die dezelfde kwaliteiten deelt, doet ons als ouders veel plezier.'

Wederzijdse vrienden

Harry en Meghan zijn anderhalf jaar samen. Ze leerden elkaar kennen via wederzijdse vrienden. Ook de kroonprins William en zijn vrouw Kate zijn blij met de verloving: 'We zijn enorm blij voor Harry en Meghan, Het was prachtig om Meghan te leren kennen en te zien hoe blij ze samen zijn.'

Meghan Markle werd geboren op 4 augustus 1981. De Amerikaanse actrice werd het grote publiek bekend door haar vaste rol als Rachel Zane in de advocatenserie Suits. Ze had tussen 2004 en 2013 een relatie met acteur en producer Trevor Engelson, met wie ze van 2011 tot 2013 was getrouwd.