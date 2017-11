Melania Trump tovert Witte Huis om tot kerstpaleis met 5500 meter kerstlampjes

Wie de kerstboom nog moet gaan optuigen, kan in dit filmpje hieronder van het Witte Huis alvast wat inspiratie opdoen.

Melania Trump heeft afgelopen weekend het Witte Huis versierd. De familie viert hun eerste kerst in het Witte Huis. Het thema van dit jaar, "Time-Honoured Traditions", werd ontworpen door First Lady Melania Trump om respect te betuigen aan 200 jaar vakantie-tradities in het Witte Huis.

Totaal staan er 53 kerstbomen op verschillende plekken in het Witte Huis met in totaal ​5500 meter aan kerstlampjes. Zo'n 150 vrijwilligers hebben de bomen opgetuigd onder toeziend oog van Melania die de opzet heeft bedacht.

In een verklaring zegt Melania hierover: "De president en ik zijn erg enthousiast over onze eerste kerst in het Witte Huis". "Zoals voor veel gezinnen, zijn vakantietradities erg belangrijk voor ons. Ik hoop dat bezoekers bij een bezoek aan het Witte Huis dit jaar het gevoel krijgen thuis te komen voor de vakantie. Namens mijn man wens ik iedereen een vrolijk kerstfeest en een vrolijke kerstsdagen."

Gedurende de maand december zal het Witte Huis meer dan 100 open dagen houden. Dan verwacht men meer dan 25.000 bezoekers.