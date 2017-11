Ook tweede lichaam gevonden bij grindafgraving in Duitsland

In Duitsland is bij de grindafgraving ook het tweede stoffelijke overschot van de twee vermiste mannen gevonden.

Het gaat om een 52-jarige Nederlandse man, woonachtig in het Duitse Isselburg. Ook hij werd dinsdagmiddag bedolven onder een grote landing grind

In de nacht van dinsdag op woensdag werd na lang zoeken door de Duitse hulpdiensten al het lichaam van een 42-jarige Nederlander uit Azewijn onder het grind vandaan gehaald. De Nederlander is een van de vier mannen die dinsdagmiddag in een afgraving bedolven werden onder een laag kiezelstenen. Twee van hen konden snel worden gered. Onder hen is een 55-jarige man uit Etten, in de Achterhoek. Zij zijn met lichte verwondingen naar een ziekenhuis overgebracht. Dit meldt onder meer het AD woensdag.

Het ongeval gebeurde dinsdag rond 13.00 uur bij een zandafgravingslocatie in Anholt, net over de grens bij Doetinchem. De slachtoffers waren aan het werk bij een berg grind van zo'n tien meter hoog. Waardoor het grind plotseling begon te schuiven is nog niet duidelijk.