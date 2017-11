Syriëganger betrapt bij inbraak in parenclub

In de nacht van 22 op 23 november werd er ingebroken in een parenclub in Moordrecht. De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) tipte de politie direct na de inbraak, omdat zij wisten wie er achter de inbraak zat. Hierdoor kon de politie vier verdachten aanhouden. Ook meldde de AIVD dat de buit verdeeld zou worden in een woning in Rozenburg.

Bij de aanhouding van de verdachten werd een groot deel van de buit teruggevonden. Ook werden in de woning in Rozenburg drie vuurwapens en munitie aangetroffen.

De AIVD wist van de inbraak omdat zij de Rotterdamse Jihadreiziger nauwlettend in de gaten hield.