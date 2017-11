Piloot Julio Poch vrijgesproken, Tweede Kamer wil opheldering over rol Nederland

Piloot Julio Poch, die in 2009 in Spanje werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij 'dodenvluchten' tijdens de militaire dictatuur in Argentinië is woensdag in Argentinië vrijgesproken.

De piloot werd tijdens zijn laatste vlucht voor Transavia in Valencia opgepakt en uitgeleverd. Tegen de man werd levenslang geëist. De tweede Kamer wil nu weten wat de rol van de Nederlandse overheid is geweest bij de uitlevering van de piloot door Spanje aan Argentinië. Drie partijen, VVD, D66 en PvdA hebben hiervoor Kamervragen gesteld aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid. Dit meldt onder meer het AD donderdag.

Kamer heeft veel vragen over uitlevering Poch

De Nederlandse Argentijnse ex-piloot Julio Poch werd in 2009 verdacht van zogenoemde 'dodenvluchten'. Dat zijn vluchten waarbij toenmalige tegenstanders van het regime in Argentinië gedrogeerd uit vliegtuigen werden gegooid. Nederland had geen uitleveringsverdrag met Argentinië en mocht de piloot niet uitleveren. Toch kwamen de gegevens van Pochs laatste vlucht voor zijn pensioen terecht bij de Spaanse en Argentijnse autoriteiten, waardoor hij in Valencia kon worden opgepakt. D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.zegt hierover in de media: 'Ik ben erg blij voor Julio Poch. Acht jaar onterecht in de cel is niet niks. Hij kan eindelijk z’n kleinkinderen zien. Het hele proces van uitlevering, en de medewerking van de Nederlandse overheid destijds, roept nog wel vragen op. Daar moet het kabinet nog maar eens goed naar kijken.' PvdA-kamerlid Attje Kuiken wil weten of Nederland de uitlevering van Poch had kunnen voorkomen.

Poch heeft acht jaar lang in voorarrest gezeten en altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de uitvoering van de 'dodenvluchten'. Woensdag werd hij vrijgesproken van elke betrokkenheid. Kamerleden van VVD, D66 en PvdA willen dat Poch zo snel mogelijk naar Nederland komt. Mogelijk kan het kabinet helpen met de terugkeer. Ook is de vraag of Poch de afgelopen jaren voldoende hulp en steun van de ambassade heeft gekregen.