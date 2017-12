Ontruiming Kerstmarkt Duitsland vanwege spijkerbom

In het Duitse Potsdam is vrijdagmiddag rond 16.30 uur een kerstmarkt ontruimd nadat bleek dat een verdacht pakket, dat voor een apotheek lag in een nabijgelegen straat, explosieven bevatte. Dit heeft de Duitse politie vrijdag laten weten.

Kerstmarkt ontruimd

Na de vondst van het verdachte pakketje onderzocht de politie de inhoud. Toen bleek dat er zich explosief materiaal in het pakketje bevond is uit voorzorg de kerstmarkt en een gedeelte van de binnenstad van Potsdam ontruimd.

Ontmanteld

Het bleek volgens de politie om een zelfgemaakte spijkerbom te gaan. Rond 17.35 uur liet de politie weten dat het explosief was ontmanteld. Het is nog niet bekend of en wanneer de kerstmarkt weer toegankelijk is voor het publiek.