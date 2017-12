VS en Zuid-Korea zijn begonnen aan grootste luchtoefening ooit

Er doen meer dan 200 vliegtuigen van beide strijdmachten mee. Zuid-Korea houdt deze militaire oefening om het land te beschermen tegen Noord-Korea. Zowel de VS als Zuid-Korea zegt dat de oefening is bedoeld om vrede en veiligheid op het Koreaanse schiereiland te waarborgen en in staat te zijn om militair in te grijpen. Dit melden meerdere media maandag.

Naar rand nucleaire oorlog

Noord-Korea beschouwt de oefening als provocatie. Het Noord-Koreaanse Comité voor de Vreedzame Hereniging van Korea stelt dat het land door de militaire oefening van buurland Zuid-Korea naar de rand van de nucleaire oorlog wordt geduwd. Maar vorige week voerde Noord-Korea zelf nog een test uit met een nieuw type raket dat, naar eigen zeggen, elk doel in de VS kan raken. De test werd uitgevoerd met een nieuwe internationale raket, de Hwasong 15. Noord-Korea blijkt nu in staat te zijn onder andere alle grote steden in de Verenigde Staten te treffen, mogelijk met een nucleair wapen.

Situatie te gevaarlijk voor familieleden Amerikaanse militairen

Aan deze oefening 'Viligant Ace' nemen zo’n 12.000 Amerikaanse mariniers en marinemensen en zes gevechtsvliegtuigen van het type F-22 deel. deel. Ook doen achttien F-35’s mee, beter bekend als de Joint Strike Fighter, zo meldt Persbureau AP. De oefening duurt tot vrijdag. De Republikeinse senator Lindsey Graham, lid van de Defensiecommissie in de Senaat, liet zondagavond weten het hoog tijd te vinden dat familieleden van de in Zuid-Korea gelegerde militairen daar vertrekken, zo meldt het AD. Volgens hem stuurt Noord-Korea aan op een gewapend conflict en is de situatie te gevaarlijk geworden. Graham 'Het is gezien de provocaties van de Noord-Koreanen dwaas echtgenotes en kinderen naar Zuid-Korea te laten gaan.' In het land zijn bijna 30.000 Amerikaanse militairen gestationeerd.