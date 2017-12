Tientallen gewonden bij treinbotsing Duitsland

Dinsdagavond is in Duitsland in het westen van Noord-Rijnland-Westfalen rond 19.30 uur een passagierstrein op een stilstaande goederentrein gebotst. 'Het ongeval gebeurde in Meerbusch vlakbij het station van Osterath', zo meldt de brandweer van Meerbusch.