Actief zoeken naar vermiste visser gestaakt

De actieve zoekactie naar de laatste vermiste visser uit Heeze is gestaakt. In de afgelopen dagen heeft de (water)politie in samenwerking met instanties als de Kustwacht, Rijkswaterstaat, de KNRM en de Reddingsbrigade op diverse plekken op de Noordzee en de Oosterschelde uitgekeken naar het lichaam van de man die afgelopen zaterdag verongelukte op een kajuitbootje. Twee andere lichamen zijn reeds geborgen.