Russische generaal noemt conclusie Bellingcat onzin

In een reactie op de conclusie van onderzoekscollectief bellingcat, laat de Russische generaal Nikolaj Fjodorovitsj Tkatsjev weten dat berichten dat hij betrokken is bij het neerhalen van de MH17 absurd zijn.

Aan de hand van opgenomen gesprekken was het Joint Investigation Team (JIT) opzoek naar twee personen. Aan de hand van stemanalyses door gerenommeerde bedrijven, kwam Bellingcat tot de conclusie dat één van de personen Tkatsjev is.

Tegenover de Russische krant Pravda zegt de generaal dat dit overduidelijk onzin is. ‘Ik woon al vele jaren in Jekaterinenburg, ik werk op het gebied van militaire patriottische opvoeding van kinderen. Ik ben voortdurend in contact met publieke organisaties, ik neem deel aan verschillende openbare evenementen en blijf altijd in het zicht van massamedia. Ik heb hier niets meer aan toe te voegen.’