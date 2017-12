Model Ivana Smit (19) overleden na val van balkon

In de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur is donderdag het Nederlands fotomodel Ivana Smit om het leven gekomen. Dit melden verschillende media.

De 19-jarige vrouw zou na een avondje stappen van een balkon op de 20e verdieping zijn gevallen. Lokale media melden dat het naakte lichaam van Smit op een balkon op de 6e verdieping terecht kwam. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident. Smit was onder invloed van alcohol en de politie gaat uit van een ongeluk.

Familie en vrienden geloven niet in het scenario van een ongeluk en denken dat er opzet in het spel is. De ouders en broer van Ivana zijn gisteravond naar Maleisië gevlogen