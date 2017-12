Belgische politie houdt ex en klusjesman aan in moordzaak Nederlandse zakenman

De Eindhovenaar woonde in het Belgische Neerpelt. Hij werd op 22 november dood en met schotwonden aangetroffen in zijn woning. De eerste melding kwam toen van de nu opgepakte ex-vrouw (45). Zij woont vlakbij Van Hout in hun eerste kapitale villa en zou de 51-jarige Marcel van Hout gevonden hebben. Ook de 47-jarige klusjesman is opgepakt. Zowel de ex als de klusjesman ontkennen iets met de zaak te maken te hebben. Volgens de ex was zij bij Van Hout thuis poolshoogte gaan nemen omdat hij niet op zijn werk was verschenen. 'De Eindhovense van Marokkaanse afkomst vond de succesvolle en steenrijke zakenman dood in de keuken, in een grote plas bloed. Hij kreeg twee kogels in het lichaam, één in het hoofd', aldus Het Nieuwsblad.

Afrekening in de privésfeer

De politie hield al rekening met een afrekening in de privésfeer. De vrouw, die eerder een kledingwinkel, een schoonheidssalon en een zonnestudio had, zou haar plan zelf uitgewerkt hebben. Het viel de politie op dat Van Hout was vermoord terwijl in het huis en de tuin overal camera's hangen en alarmsystemen zijn aangelegd. Omdat de alarmsystemen niet waren afgegaan wordt vermoed dat Van Hout zijn moordenaar zelf heeft binnengelaten.

In 2011 werd zijn ex, die nu verdachte is, eens in huis vastgebonden en beroofd. 'Op dat ogenblik liep er een groot drugsonderzoek waarin de naam van Van Hout viel, maar tot een veroordeling is het nooit gekomen', zo schrijft Het Nieuwsblad. Wat de relatie met de klusjesman is, is nog onduidelijk.