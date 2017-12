Nederland ontvangt Europese bijdrage voor infrastructuur

De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. De projecten waaraan subsidie is toegekend zijn namens minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat voorgedragen. Vandaag gingen de Europese lidstaten akkoord met het voorgenomen besluit rondom de subsidieverdeling van de Europese Commissie.

Spoor

Met de binnengehaalde 32 miljoen euro voor ERTMS hoeven de goederenvervoerders de kosten die het nieuwe, Europese spoorbeveiligingssysteem met zich meebrengt nu niet alleen te dragen. Voor de inbouw van het beveiligingssysteem in 300 goederenlocomotieven die in Nederland rijden is in totaal 72 miljoen euro nodig. Dankzij de EU-subsidie en een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 15 miljoen euro blijven de kosten voor de goederenvervoerders beperkt. In 2023 moeten alle locomotieven met de modernste versie van ERTMS zijn uitgerust. De inbouw hiervan in de locomotieven is van belang voor de toekomstige invoering van het systeem op ons landelijke spoornetwerk.

Water

Met de verruiming het Twentekanaal wordt deze geschikt voor grotere schepen, wat het transport van goederen over water een impuls moet geven. Er zal uiteindelijk over een lengte van 33 kilometer worden gebaggerd. Ook worden de kades in de havens van Hengelo en Almelo vernieuwd en komt er bediening van sluizen op afstand.

Scheepvaart

Er is 7 euro miljoen euro beschikbaar gesteld voor vergroening van de scheepvaart. Dit geld is toegewezen aan Port Liner, een project met alleen maar Nederlandse toeleveranciers. Port Liner wil in augustus 2018 met het eerste klimaatneutrale en emissieloze schip van Nederland de vaart in. Dat wordt het eerste in een serie van zes duurzame schepen. De energie wordt duurzaam opgewekt en opgeslagen in batterijen en accu’s in de vorm van containers die kant en klaar aan boord geplaatst worden. Door de elektrische aandrijving kunnen de schepen ook acht procent meer volume vervoeren dan reguliere dieselschepen.