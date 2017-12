OM eist vier jaar cel voor geldsmokkel via rollades

De officier van justitie van het Landelijk Parket eiste de hoogste straf tegen een 76-jarige in België woonachtige Nederlander. Tegen diens ex-vriendin eiste het OM een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk. Zij wordt gezien als een pakezel en is er persoonlijk niet veel wijzer van geworden. De eis tegen een derde verdachte, een 71-jarige man uit Vught, is een gevangenisstraf van twee jaar.

Containers met geld

De verdachten verscheepten in 2014 en 2015 in twee containers minimaal 6,8 miljoen euro naar Aruba. De bankbiljetten werden in vacuüm pakketten verstopt in kiprollades. Niemand kon zien dat er geld in de gekookte kip zat. De tweede container werd op Aruba in beslag genomen. De opbrengsten van de geldsmokkel werden door de verdachten gestort op lokale bankrekeningen in Kroatië.

De officier van justitie hield de rechtbank voor dat de verdachten met de geldtransporten de criminele keten van drugssmokkel en –handel in stand hielden. De hoofdverdachte had een spilfunctie als witwasser. Hij is medeverantwoordelijk voor drugscriminaliteit, zoals vermogensmisdrijven, het geweld tussen drugsbendes en het geweld in het uitgaansleven als gevolg van cocaïne gebruik. De man kan bovendien een stevige fiscale afrekening inclusief boetes tegemoet zien.