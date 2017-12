Eerste vrouw legt functie neer na beschuldiging seksuele intimidatie

In de VS is nu ook een vrouwelijke politicus opgestapt na beschuldigingen van seksueel wangedrag.

Heet gaat om de 56-jarige Andrea Ramsey , een Amerikaans kandidaat-Congreslid voor Kansas. Ze trekt zich uit de race terug nadat een oud-medewerker haar van onttucht beschuldigd. Zij is voor zover bekend de eerste vrouw die het veld moet ruimen in de nasleep van #MeToo. Dit melden verschillende media zaterdag.

Zerotolerancebeleid

Haar zaak betreft een arbeidsconflict uit 2005, toen zij nog hoofd personeelszaken was bij het bedrijf LabOne. Volgens een oud-medewerker heeft Ramsey hem weggewerkt en ontslagen, omdat hij niet was ingegaan op haar seksuele avances tijdens een zakenreis. Een leugen, zo weerspreekt Ramsey het verhaal. Volgens haar is ze nu zelf het slachtoffer van "de morele voortrekkersrol die de Democratische partij wil nemen" in de discussie over intimidatie. Vanwege het door haar partij ingestelde zerotolerancebeleid, moet zij ondanks "valse beschuldigingen, die zijn ingefluisterd door politieke tegenstanders" vertrekken.

De zaak kwam aan het rollen na een artikel in de krant The Kansas City Star. Ramsey zegt dat zowel de aanklacht als de schikking gericht was tegen haar voormalige werkgever, niet tegen haar persoonlijk, waardoor zij zich naar eigen zeggen ook niet heeft kunnen verdedigen.