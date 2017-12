Zwemuurtje vrouwen bezorgt politici kopzorgen

Het wekelijkse zwemuurtje voor vrouwen in het stedelijk zwembad van het Duitse Hannover bezorgt lokale politici behoorlijke kopzorgen. Eigenlijk had men de problemen stil willen houden, maar een lokale krant kreeg lucht van het probleem dossier.

Elk vrijdag van 17.00 worden alleen vrouwen toegelaten in het zwembad. Voor moslima’s nemen het niet zo nauw met de hygiëneregels volgens Hannoverschen Allgemeinen Zeitung springen de vrouwen in gewone kleding in het water. Verven hun haar in het zwembadwater en laten veel afval achter. Medewerkers van het zwembad die de vrouwen op de huisregels wijzen, worden door de vrouwen bedreigd.

Tegenover Die Welt zegt een woordvoerder van de gemeente Hannover ‘Ja, het gaat vooral om moslima’s. Eigenlijk was het niet de bedoeling dat dit in de openbaarheid zou komen. Men wilde in geen geval bepaalde groepen gaan bekritiseren en daarom hebben we de feiten niet openbaar gemaakt’, aldus de woordvoerder. ‘We wilden vermijden dat er een xenofobe teneur zou ontstaan. De vrouwen zijn afkomstig uit een andere cultuur en zien dat zwemuurtje eerder als een samenkomst met andere vrouwen.’