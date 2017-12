Amfetamine en ketamine aangetroffen in bloed fotomodel Ivana Smit

Ketamine is een verdovingsmiddel dat ook als (verkrachtings)drug wordt gebruikt. Het lichaam van Ivana Smit is door de Maleisische autoriteiten nog niet vrijgegeven. De ouders van het onder raadselachtige omstandigheden omgekomen model zijn weer terug in hun woonplaats Peer in België. Tegen de Vlaamse krant Het Belang van Limburg vertel Ivana's vader Marcel Smit (55): 'We kregen enorme tegenwerking van de autoriteiten en konden niets meer doen.'

Wurgsporen

Beide ouders vlogen na de dood van hun dochter meteen naar Maleisië. Omdat zij er op aandrongen heropende de politie het onderzoek. Vader Marcel tegen Het Laatste Nieuws: 'Omdat er dingen zijn die niet kloppen. Wij geloven niét dat Ivana gewoon gevallen is. We hebben haar lichaam gezien in de autopsiekamer. Ze had blauwe plekken in haar hals. Wurgsporen. Dat is toch niet van een val? Meerdere mensen hebben die blauwe plekken gezien. We wilden er foto’s van maken, maar dat mocht niet.'

'Ongeval'

Ivana Smit uit het Belgische Peer kwam op zeven december in Maleisië om het leven. Ze werd naakt aangetroffen op een balkon op de zesde verdieping van een appartementstoren in de hoofdstad van Maleisië, Kuala Lumpur. Omdat het volgens de Maleisische politie om een een ongeval zou gaan, vond zij het niet nodig het overlijden verder te onderzoeken. Ivana Smit zou volgens hen gevallen zijn toen ze op de 20e verdieping van een flat een feestje bouwde. Andere feestvierders daar: de Amerikaanse multimiljonair Alexander Amado Johnson (45) en zijn Kazachse vrouw. Volgens de lokale media ‘swingers’ die regelmatig modellen naar hun appartement lokken voor seksspelletjes.

De ouders van Ivana willen privé-detective inschakelen om de zaak tot op het bot uit te zoeken.