Auto rijdt 'opzettelijk' in op groep voetgangers in Melbourne

In Melbourne zijn negentien voetgangers gewond geraakt nadat een auto op hen was ingereden.

Het incident gebeurde toen de chauffeur van het voertuig het trottoir was opgereden en de mensen schepte die stonden te wachten bij een bushalte.

Negentien mensen, waaronder een kleuter, raakte gewond. De politie heeft de chauffeur van een witte auto gearresteerd. Daarnaast is er nog een man opgepakt. Volgens de politie reed de chauffeur opzettelijk in op de voergangers, maar of hij dat deed met een terroristisch motief is nog niet duidelijk. De politie heeft de hoofdstraten in het centrum van Melbourne afgesloten.

Foto van agent bij chauffeur auto.

Aanhouding tweede verdachte Foto: Twitter Jason Morrison‏

In januari pleegde een man een aanslag met een auto in het centrum van Melbourne. Daarbij kwamen zes mensen om het leven.

