Merendeel VN-lidstaten verwerpt Amerikaans Jeruzalem-besluit

De Amerikaanse president moet zijn beslissing nu terugdraaien. Dit melden meerdere media donderdag.

In een resolutie wordt gezegd dat de Amerikanen hun besluit om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël moeten terugdraaien. De resolutie werd aangenomen met 128 tegen negen stemmen. Nederland en de meeste landen van Europese Unie stemden voor deze resolutie. Onder de tegenstemmers zijn onder meer Israël, de Verenigde Staten, Guatemala en een paar eiland-staten zoals Nauru in Micronesië. Ook waren er 35 onthoudingen, van onder meer canada, Argentinië, Australië, Mexico en Polen. De resolutie is niet bindend. De Verenigde Naties tellen 193 leden.

'Overwinning voor Palestina'

De Palestijnse president Mahmoud Abbas beschouwt de uitkomst van de stemming als een overwinning voor Palestina. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu daarentegen wees de stemming af. Voor de stemming had president Trump nog gedreigd om de financiële steun aan landen die voor zouden stemmen stop te zetten. De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley dreigde: 'We zullen de namen noteren van landen die tegen ons zijn.' En ook : 'We zullen ons deze dag herinneren als er weer een beroep op ons wordt gedaan om de grootste financiële bijdrage van alle landen aan de VN te leveren en we zullen ons deze dag herinneren wanneer landen weer eens bij ons aankloppen om onze invloed voor hun eigen gewin te gebruiken', zo weet het AD.

Israël beschouwt de VN als partijdig en vooringenomen ten gunste van de Palestijnen