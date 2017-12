OV in Frankrijk niet veilig voor vrouwen, al 220.000 vrouwen lastiggevallen

In het openbaar vervoer in Frankrijk zijn in iets meer dan twee jaar tijd 220.000 vrouwen lastiggevallen.

Parijs spant de kroon

De aanklachten varieerden van zoenen, betasting tot verkrachting. Dit schrijft onder meer lindanieuws.nl. De Franse organisatie ONDRP, die de criminaliteitscijfers in de gaten houdt, komt met deze gegevens die betrekking hebben op de jaren 2014 en 2015. In de meeste gevallen vond seksuele intimidatie in het openbaar vervoer plaats wanneer het voertuig reed, zodat het slachtoffer niet kon vluchten. Vooral de regio Parijs bleek bijzonder onveilig voor vrouwen. Niet alleen vrouwen, ook 47.000 mannen maakten melding van seksuele intimidatie.

In Frankrijk is een kritische discussie over de onveiligheid op gang gekomen. President Macron kondigde vorige maand al aan dat hij maatregelen zou nemen om de Fransen meer voorlichting te geven over seksisme en geweld tegen vrouwen.