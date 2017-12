Dronken man (24) raakt in München zwaargewond na aanrijding door twee treinen

In München is een 24-jarige Duitser zaterdag door twee treinen overreden.

De man heeft het wonder boven wonder overleefd. Maar hij liep wel zware verwondingen op. Het ongeval gebeurde aan de Hackerbrücke. De man zou dronken op het spoor zijn gevallen. Twee reizigers ontdekten de man. Dit meldt de Süddeutsche Zeitung dinsdag.

Volgens de Duitse politie waggelde de man op zaterdag 23 december om vier uur 's nachts dronken over het lege perron, toen hij plotseling op het spoor viel. Hij werd vervolgens door twee S-bahnen die in de richting van het vliegveld reden, overreden. De twee machinisten hadden hem in het donker niet gezien. Volgens de politie lagen daarna twee armen en een been van de man los op het spoor. Het duurde nog drie kwartier voordat het ongeval door twee passagiers werd ontdekt. De man had al die tijd bloedend en in shocktoestand op het spoor gelegen.

Doordat de politie snel werd gealarmeerd, kon worden voorkomen dat nog een derde trein over de man heen reed. Toen de hulpverleners bij hem kwamen was de jonge man zelfs nog aanspreekbaar. Hij is overgebracht naar de intensive care van een ziekenhuis. Voor andere passagiers werd slachtofferhulp ingeschakeld.