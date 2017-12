Tientallen gewonden op cruiseschip door aanvaring met brugpijler

Daarbij raakten volgens persbureau DPA zeker 25 mensen gewond. Vier opvarenden moesten met zware verwondingen naar een ziekenhuis worden gebracht. Het schip Suiss Crystal was onderweg naar Arnhem.

Toen het ongeluk gebeurde, waren er 129 mensen aan boord: 103 gasten en 26 bemanningsleden.. Er zouden vooral mensen uit Nederland, België en Luxemburg aan boord zijn geweest. Of er onder de gewonden ook Nederlanders zijn, is niet bekend. Laat op de avond konden opvarenden overstappen op een ander cruiseschip. Daarmee zijn ze naar een haven in Duisburg gebracht. Van daaruit konden passagiers ervoor kiezen om terug naar huis te worden gebracht, in een hotel te slapen of hun reis te vervolgen, zo meldt de NOS.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De brug bij Duisburg die onderdeel van de snelweg A42 is uit voorzorg gesloten. Woensdagochtend wordt de brug gecontroleerd of hij nog stevig genoeg is en wordt de schade opgenomen.

