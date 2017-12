Gewonden bij explosie in winkelcentrum in Rusland

In het Russische Sint-Petersburg heeft woensdag een explosie plaatsgevonden in een winkelcentrum waarbij personen gewond zijn geraakt. Volgens het Russische persbureau TASS gaat de politie uit van een aanslag.

Volgens het persbureau zijn negen personen naar een ziekenhuis gebracht. Zes andere slachtoffers konden ter plaatse worden behandeld. Of er ook doden zijn is niet bekend.

De explosie vond plaats in een opslagruimte van een supermarkt. Deze is midden in het grote winkelcentrum. De politie heeft het incident in onderzoek.