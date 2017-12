Bouwkraan valt door storm tegen flatgebouw; 1 dode en 5 gewonden

In het Belgische Nieuwpoort is woensdag net aan het begin van de avond een bouwkraan door de storm omgevallen.

1 dode, 5 gewonden

'De bouwkraan viel op twee gebouwen die recht tegenover elkaar stonden. Er is 1 dodelijke slachtoffer gevallen en 5 gewonden', zo laat de gemeente Nieuwpoort woensdagavond weten.

Verdiepingen zwaar beschadigd

De drie bovenste verdiepingen van residentie Mosselbank werden zwaar beschadigd. De bewoners van dit compartiment worden momenteel geëvacueerd. Van de andere residentie werd enkel het dakappartement geraakt. Daarnaast werden drie auto’s in de straat geraakt. De omgeving rond de torenkraan werd afgesloten. 'De Albert I-laan is momenteel niet toegankelijk. De Franslaan blijft wel toegankelijk', aldus de gemeente.

Gemeentelijk rampenplan afgekondigd

Omstreeks 18.05 uur kreeg de hulpcentrale de melding binnen dat er door hevig stormweer een torenkraan was omgevallen in de Meeuwenlaan in Nieuwpoort-Bad.

Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd. De crisiscel is bijeengekomen en alle disciplines volgen de situatie op de voet. De hulpdiensten zijn ter plaatse.

Opvang bewoners

Het Rode Kruis is aanwezig en zal de buurtbewoners overbrengen naar Centrum Ysara waar er nachtopvang voorzien zal worden. Een expert-ingenieur werd opgeroepen om de stabiliteit van de getroffen residentie te onderzoeken. De gemeente Nieuwpoort vraagt alle mensen om uit de buurt te blijven van de getroffen site zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Nieuwpoort ligt aan de Belgische kust op een afstand van ongeveer 60 kilometer van het Zeeuwse Middelburg.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)