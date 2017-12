Honderden Nederlanders vast in Innsbruck

Daardoor zijn duizenden reizigers, waaronder zo'n 650 mensen die naar Nederland reizen, gestrand.

Veel reizigers klagen op Twitter dat er niks van omvang is geregeld. Transavia probeert naar eigen zeggen accommodatie voor de getroffenen te regelen in of bij Innsbruck. Tegenover de NOS zegt een Nederlandse reiziger dat hij een brief in handen kreeg gedrukt met de boodschap dat mensen zelf naar onderdak moeten gaan zoeken.

''Door de drukte in dit seizoen mag de maatschappij geen hotelkamers reserveren''.

Behalve de 650 passagiers van Transavia zijn er nog een kleine 2000 reizigers getroffen door de weersomstandigheden.