Kim Jong-un laat hotline met Zuid-Korea heropenen

Daartoe heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un opdracht gegeven. De hotline werd woensdagochtend om 07.30 uur Nederlandse tijd heropend. Kim Jong-un zou een dialoog tussen de twee landen willen om te overleggen over de mogelijkheid van een Noord-Koreaanse delegatie op de Olympische Winterspelen in februari. Dit heeft Noord-Koreaanse oveheidsfunctionaris op de Koreaanse televisie bekendgemaakt, zo meldt het Finacieele Dagblad op basis van berichtgeving van persbureau Reuters.

Het herstellen van de hotline kan worden beschouwd als een diplomatieke doorbraak. De verbinding was bijna twee jaar lang niet in gebruik. Volgens Zuid-Korea is de eerste informatie inmiddels gedeeld. Het is niet bekend wat er is gecommuniceerd.