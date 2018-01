Spectaculaire nachtelijke afdaling verlichte paraglider van Mont Blanc

Fransman Valentin Delluc is een skiër, paraglider, speedrider en basejumper. Hij bedacht een spectaculaire stunt om als paraglider 's nachts in het donker met een LED-verlichte parachute de Bossons-gletsjer op de Mont Blanc af te dalen.

Na een maandenlange voorbereiding en training was het een paar dagen geleden dan eindelijk zover en werd de stunt uitgevoerd. De beelden die daarvan zijn gemaakt zijn sprookjesachtig waar Delluc als een soort van klein vuurvliegje langs de steile gletsjerhelling van de hoogste berg in Europa naar beneden dwarrelt.

Zijn parachute werd voor deze stunt speciaal voorzien van honderden LED's. Delluc kreeg om 04.00 uur het 'groene' licht om zijn stunt te beginnen. Aan het begin van de stunt bevond Delluc zich alleen in de lucht en de tijd leek even stil te staan.

Na slechts vier minuten en twintig seconden landde hij na een adembenemende vlucht 1.500 hoogtemeters lager gelegen veilig weer op de vaste grond en had hij zijn droom bereikt om in de nacht over een gletsjer te skiën.

