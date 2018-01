Mexicaanse politie vindt vijf afgehakte hoofden op verlaten taxi

Volgens de lokale autoriteiten zit een Mexicaans drugskartel achter de moorden. Op de motorkap van de taxi waren de letter CJNG geschilderd een verwijzing naar Cártel de Jalisco Nueva Generación, een bekend drugskartel. De lichamen van de mannen bevonden zich in stukken gesneden in zwarte zakken en lagen in de wagen.Het is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. Dit meldt de Vlaamse krant De Standaard zaterdag.

Bloedige drugsoorlog

Er is in Mexico al meer dan 10 jaar een bloedige drugsoorlog gaande. Alleen al in de eerste zes maanden van 2017 waren er in heel Mexico meer dan 12.000 dodelijke incidenten. De provincie Veracruz, waar ook Tlacotalpan ligt, spande hierbij de kroon. Hier steeg het aantal slachtoffers in een jaar met 35 procent.

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)