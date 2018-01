Amerikaanse astronaut die twee keer op de maan liep is overleden

Young overleed aan complicaties bij een longontsteking, zo meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zaterdag. Young vloog zes keer naar de ruimte met met het Gemini-, Apollo- en spaceshuttle-programma. Hij was ook aanwezig bij de eerste bemande ruimtemissie met een ruimtevaartuig van Gemini, de Gemini 3. Een jaar later was hij gezagvoerder op de Gemini 10.

Dat hij zes keer de ruimte bezocht, kan als een internationaal record worden gezien. De astronaut was ook de negende man op de maan. Zijn eerste vlucht maakte hij in 1965, de zesde en laatste vlucht in 1983. In 1972 werd Young de negende mens op de maan. Young ging in 2004 met pensioen.

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)