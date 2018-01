Britse parlementsleden klikken in vijf maanden tijd 24.000 keer op porno

Uit officiële gegevens, die door persbureau PA door middel van een wob-verzoek werden verkregen, blijkt dat parlementariërs, leden van het Hogerhuis en medewerkers gemiddeld 160 keer per dag geprobeerd hebben pornografisch materiaal te bekijken. Dit meldt de Britse krant The Guardian. Er werd in totaal 9.467 keer op pornolinks geklikt, zowel vanuit het Britse Lagerhuis als het Hogerhuis. Woordvoerders van het parlement zeggen dat de medewerkers in de meerderheid van de gevallen niet bewust naar zulke sites surfen.

The Guardian meldt dat het aantal keren dat vorig jaar werd geklikt op links naar porno nog schril afsteekt bij voorgaande jaren. In 2016 blokkeerden de netwerken 113.000 pogingen en in 2015 werden 213.000 vergeefse kliks geregistreerd. Westminister heeft 8.500 computers en apparaten die gebruikmaken van het wifinetwerk in de gebouwen. Daaronder vallen ook privéapparaten, zoals telefoons, laptops en tablets die verbonden zijn met het netwerk. Pogingen om porno te bekijken worden automatisch geblokkeerd, maar wel geregistreerd.



