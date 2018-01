Brand op dak Trump Tower

In New York is maandagochtend rond 07.30 uur lokale tijd brand uitgebroken op het dak van de Trump Tower. Dit melden diverse Amerikaanse media maandag.

Dak

De brand, die rond 13.30 uur Nederlandse tijd uitbrak zou zich alleen op het dak van de woontoren hebben voorgedaan. Er zijn volgend de eerste berichten geen gewonden gevallen en het gebouw is ook niet ontruimd.

President Trump niet in gebouw

De brandweer, die massaal uitrukte, was snel ter plaatse om de brand te blussen. Het ruim 200 meter hoge gebouw dat 58 etages heeft ligt in het centrum van Manhattan aan de 5th Avenue. President Trump zou op het moment van de brand zelf niet in het gebouw aanwezig zijn maar zou zich in Washington bevinden volgens zijn publieke agenda van het Witte Huis.

Seems to be a fire at Trump Tower in midtown Manhattan pic.twitter.com/7gEEi2ONGf — steven rabinowitz (@nycpov) 8 januari 2018

