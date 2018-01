Burgemeesters en tientallen andere opgepakt bij actie tegen maffia

In Italië en Duitsland zijn bij politieacties tegen de maffia-organisatie 'Ndrangheta169 mensen gearresteerd. Met de vele arrestaties is de Ndrangheta een flinke slag toegebracht.

De 'Ndrangheta heeft zijn basis in Calabrië, in het uiterste zuiden van Italië. Bij de actie zijn ook drie burgemeesters en een gouverneur opgepakt die verdacht worden van belangenverstrengeling.

De gehele operatie was gericht op twee maffia-families, de Farao en Marincola. Deze families zijn geïnfiltreerd in ondernemingen van voedsel- en wijnhandel, vuilnisophaaldiensten en begrafenisondernemingen in zowel Italië als Duitsland.

Bij de actie is voor ruim 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen.

