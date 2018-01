FNV regelt nabetaling van 150.000 euro voor medewerkers Bakkerij Holland

Achttien medewerkers van Bakkerij Holland in Vriezenveen krijgen met terugwerkende kracht alsnog het juiste cao-loon. In totaal gaat het om 150.000 euro aan overwerk, toeslagen en nabetaling van het juiste uurloon. Leo van Beekum, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘Deze FNV-leden zijn vorig jaar gestart met een petitie om alsnog volgens de cao hun geld te krijgen. Actievoeren loont, want na onderhandelingen heeft de Bakkerij inmiddels alle 18 hun geld uitbetaald.’

Voor de FNV is handhaving en naleving van de cao erg belangrijk. FNV Voedingsindustrie heeft daarom namens de 18 leden onderhandeld. Bij de bakkerij werden de medewerkers aanvankelijk in de juiste loonschaal geplaatst, maar vervolgens bleven ze daarin. Ze groeiden niet met hun functiejaren mee, zoals wel in de cao staat. Ook klopte de uitvoering van bijvoorbeeld de overwerktoeslag niet. Van Beekum: ‘Bakkerij Holland heeft uiteindelijk ingestemd met een nabetaling van 90 procent van het oorspronkelijke gemiste geld tot vier jaar terug. Dat is een mooi resultaat waar de bakkerijmedewerkers heel blij mee zijn.’

De medewerkers zijn inmiddels op de juiste manier op basis van hun functiejaren ingeschaald, zodat ze nu het juiste uurtarief ontvangen. Ook het overwerk wordt nu goed berekend, net als andere toeslagen. Bij de industriële broodbakkerij in Vriezenveen werken meer dan 100 medewerkers, maar de regeling geldt alleen voor de 18 FNV-leden die actie hebben gevoerd tegen de uitvoering van de cao. Van Beekum: ‘Vrijwel nooit komt het voor dat werkgevers cao’s toepassen op een manier dat het voordeliger voor personeel uitpakt. Dus loont het echt om loonstroken goed te controleren en de cao door te lezen en bij vragen of vermoedens van foute toepassingen, aan te kloppen bij de vakbond.’