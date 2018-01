Duitse moeder liet zoon (9) tegen betaling verkrachten, ook acht verdachten aangehouden

Opsporingsambtenaren hebben in meerder Europese landen acht verdachten aangehouden. Het Openbaar Ministerie van Freiburg zegt dat het zich in eerste instantie richt op de 47-jarige moeder van de jongen en op haar 37-jarige vriend. Zij wonen allebei in Freiburg. Volgens het OM heeft het stel de jongen seksueel misbruikt, maar hem ook voor geld aan andere mannen voor verkrachting ter beschikking gesteld. De jongen is na een tip door autoriteiten bevrijd en op een geheime plek ondergebracht. Hij is onder staatstoezicht gesteld. Dit schrijft onder meer de Duitse Berliner-Kurier donderdag.

Meerdere slachtoffers

De jongen zou door meerdere daders zijn misbruikt en op meerdere plaatsen in en om Freiburg zijn verkracht. Naast de jongen zijn er meerdere slachtoffers, onder wie een meisje dat door haar eigen vader seksueel werd misbruikt. De man is aangehouden. Onder de verdachten is. ook een 49-jarige soldaat van de Bundeswehr. De andere mannen die in voorlopige hechtenis zitten, zijn 32 tot 43 jaar oud en afkomstig uit de omgeving van Freiburg, de deelstaat Sleeswijk-Holstein, Zwitserland en Spanje. Enkelen onder hen werden wegens gelijkaardige delicten eerder al eens veroordeeld.

