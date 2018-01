Nederlanders vast door dichte Fernpass

Hierdoor komen veel wintersportgangers in een monster file terecht. Mensen staan buiten hun auto te wachten tot de weg weer vrij komt.

Ongeluk

Wat er precies is gebeurt, is nog onduidelijk. De VID krijgt van Nederlanders wel de vraag wat er aan de hand is en of het nog lang gaat duren.

De Oostenrijkse Arbo (@arboe123) laat weten dat ze nu bezig zijn met bergingswerkzaamheden.

File

De vertraging is enorm doordat het verkeer compleet stilstaat. Vakantiegangers kunnen beter de Fernpass voorlopig mijden en omrijden via Seefeld in Tirol.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)