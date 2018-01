'Elf leerlingen en docent gewond bij steekpartij op Russische school'

De leraar is er slecht aan toe en ook twee kinderen zijn zwaargewond geraakt. De overige leerlingen zijn naar een kinderziekenhuis gebracht, de meeste met lichte verwondingen. De school telt zo'n 700 leerlingen.

Het incident deed zich voor op een middelbare school in Perm, ongeveer 1000 kilometer ten oosten van Moskou. De slachtoffers zouden gewond zijn geraakt toen ze twee vechtende tienerjongens uit elkaar wilden halen. Het gevecht zou zijn ontstaan door een post op social media. Een van de jongens was daar kwaad over. Dit meldt de BBC maandag. De politie beschouwt het handelen van de jongens als een poging tot moord. Volgens de BBC zou een van de twee verdachten een voormalige leerling van de school zijn die eerder onder psychiatrische behandeling is geweest. Beide daders zijn aangehouden.

De docent en een 16-jarige jongen hebben ernstige verwondingen aan hun nek opgelopen.

