AzG: In Raqqa tientallen gewonden door achtergebleven explosieven

In de eerste week van 2018 behandelden medische teams van Artsen zonder Grenzen in Raqqa, Syrië, 33 gewonden door explosies. 13 patiënten waren jonger dan 18 jaar. Deze mensen raakten gewond toen zij terugkeerden naar hun huizen in een stad waar nog veel ontplofte explosieven en zelfgemaakte bommen liggen.

Ontruiming van explosieven in het gebied is, door gebrek aan materiaal en deskundigheid, helaas beperkt.

Sinds de gevechten in Raqqa zijn gestopt in oktober 2017 hebben teams van Artsen zonder Grenzen al 271 mensen met verwondingen door explosieven behandeld. 64 mensen waren bij aankomst in het ziekenhuis al dood of in kritieke toestand.

Duizenden mensen die de stad ontvluchtten tijdens het conflict, keren terug. Zij willen terug naar hun huizen, winkels en velden. De achtergebleven explosieven vormen een aanhoudend, onzichtbaar gevaar voor de bevolking. Zonder opschaling van ontruimingsactiviteiten zullen er slachtoffers blijven vallen. Artsen zonder Grenzen roept strijdende partijen, donorlanden en ontruimingsorganisaties op het gebied veilig te maken voor de bevolking.