Vele gewonden door explosie in pand Antwerpen

De explosie vond plaats in een pizzeria op de begaande grond. Door de klap, zakte het pand grotendeels in elkaar. De brandweer meldt dat veertien mensen gewond zijn geraakt. Zeven personen werden onder het puin vandaan gehaald, van wie vijf ernstig en één in kritieke toestand. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden

De politie benadrukt tegenover de Belgische media dat het niet om een terreuraanslag gaat.

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Het is op dit moment nog onbekend of er slachtoffers onder het puin liggen. De knal was tot ver in de buurt te horen. Zeker drie andere panden raakten beschadigd.

