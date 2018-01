IS-strijder in Syrië door Nederlandse F-16's aangevallen

Afgelopen week hebben Nederlandse F-16’s, ter ondersteuning van grondtroepen in Syrië, een IS-strijder aangevallen. 'Dat gebeurde in de omgeving van Abu Hammam in de oostelijke provincie Deir Al Zour in Syrië', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.