Zes jaar cel geëist voor verkrachting en aanranding door fotograaf modellenbureau

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag zes jaar gevangenisstraf geëist tegen een 45-jarige man uit Amersfoort. Hij wordt ervan verdacht als fotograaf van een modellenbureau zeker tien meisjes of vrouwen in de leeftijd van 16 tot 28 jaar oud misbruikt te hebben door hen te verkrachten of aan te randen. De feiten vonden plaats tussen 2010 en 2015 in Amersfoort en in de Dominicaanse Republiek.

De man wordt verweten misbruik te hebben gemaakt van zijn positie als fotograaf van een modellenbureau. Tijdens fotoshoots of audities daarvoor betastte hij de vrouwen, liet hij hen zich uitkleden, bracht hij vingers in de vagina en maakte hij close up foto’s van intieme lichaamsdelen. In een geval penetreerde hij een vrouw met zijn penis. Tijdens het samenzijn met de vrouwen liet hij hen geregeld alcohol drinken. Hij beloofde hen in contact te brengen met grote spelers in de modellenwereld of hen mee te nemen naar evenementen in de Dominicaanse Republiek. Tegelijkertijd vertelde hij hen dat ze zich flirterig moesten gedragen en niet moeilijk moesten doen. Tegenwerking zou hun carrière kunnen schaden.

De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in augustus 2015 direct na een fotoshoot de politie inschakelde omdat zij misbruikt was door de man. Bij de aangehouden verdachte werden na forensisch onderzoek vaginale cellen van het slachtoffer onder zijn vingernagels aangetroffen. Tijdens het daaropvolgende onderzoek kwamen nog zeven misbruikverdenkingen naar voren. Nadat de zaak in 2017 voor het eerst in de media kwam, werden nog twee feiten aan de zaak toegevoegd.

Het bewijs in deze zaak bestaat uit een groot aantal verklaringen van slachtoffers en getuigen, het forensisch onderzoek, in beslag genomen foto’s en aangetroffen correspondentie, onder andere via sociale media.

De officier van justitie neemt de verdachte zijn handelen zeer kwalijk. Zijn slachtoffers waren vaak jong en kwetsbaar en afhankelijk van de verdachte voor de realisatie van hun grote droom. Door misbruik te maken van hun ambitie om model te willen worden, heeft hij hun vertrouwen in hun omgeving en in zichzelf ernstig geschaad. Veel slachtoffers hebben door het misbruik langdurige psychische problemen gekregen die hun ontwikkeling op diverse vlakken heeft gehinderd. Het feit dat de verdachte ontkent en geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden, maakt het voor de slachtoffers alleen maar schrijnender.

Namens de slachtoffers vorderde de officier van justitie ruim dertigduizend euro aan materiële en immateriële schadevergoeding.