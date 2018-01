Nederlandse piloot vliegt in ruim vijf uur van New York naar Londen

De uit Goes afkomsitge gezagvoerder Harold van dam is met een Boeing 787 Dreamliner van Norwegian Air met een recordsnelheid van New York naar Londen gevlogen.

Nadat Van Dam maandag was opgestegen in de VS wist hij het toestel vijf uur en dertien minuten later in Engeland aan de grond te zetten. De Dreamliner vloog met een snelheid van 1250 km/u. Normaal gesproken is de topsnelheid van de Dreamliner 954 km/u. Maar het vliegtuig had een ontzettend sterke tailwind van ruim 350 km/u. Dit melden meerder media donderdag. Van Dam tegen luchtvaartnieuws.nl: 'Als we geen last hadden gehad van turbulentie dan hadden we zelfs nog iets sneller kunnen vliegen.'

Maar de passagiers waren tevreden. Van Dam: 'Ze waren verrast dat we al zo vroeg in Londen waren.' Toch is Van Dam niet de snelste. De Concorde vestigde in 1996 een record van 2 uur en 59 minuten.

