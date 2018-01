FBI geeft nieuwe foto's vrij van hotelkamer schutter Las Vegas

Nog niet eerder in de VS heeft zich in de recente geschiedenis zo'n massaschietpartij plaatsgevonden waarbij zoveel slachtoffers vielen. . In totaal vuurde hij meer dan 1.000 kogels. In zijn kamer trof de politie nog veel meer ongebruikte munitie, zo’n 4.000 stuks. Op zijn computer stond kinderporno.

Paddock had zich goed voorbereid op zijn ''klus''. Op de nieuwe beelden is te zien hoe hij overzicht hield met bewakingscamera's die hij zelf had geplaatst. De kamer die hij had lagen in totaal 23 automatische wapens. Ook bleek Paddock goed op de hoogte hoe SWAT-teams (speciale politie teams) te werrk gaan bij snelle interventies.

De politie vermoed dat Paddock ook nog een ander doelwit voor ogen had. Zo vonden ze foto's van verschillende andere locaties, zo ook het beroemde strand van Santa-Monica.

Intussen is het nog altijd gissen naar zijn motief. Zijn vriendin zal waarschijnlijk niet vervolgd worden, de FBI is van overtuiging dat hij alleen handelde en dat hij niet geholpen werd. Ook zou hij geen banden hebben met internationaal terrorisme. Daarna bracht hij zichzelf om het leven.

FBI

