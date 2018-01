Zeker zes doden bij aanval op hotel in Kabul, Taliban eisen aanval op

De overvallers hadden tijdens hun aanval in het hotel zes mensen onder wie een buitenlander gedood. Dit melden meerdere media zondag. Bij de actie van de commando's zijn uit het vijfsterrenhotel meer dan honderd mensen gered, onder wie zestien buitenlanders. Er zouden zes mensen gewond zijn geraakt.. Drie van hen zijn commando's. De Taliban hebben de aanval op het hotel vanmorgen opgeëist.

Brand

De aanvallers wisten zaterdagavond het hotel via de zwaarbewaakte keuken binnen te komen. Op dat moment waren er in het zes verdiepingen tellende gebouw een huwelijksfeest en een conferentie aan de gang. De drie aanvallers bestormden het hotel en gijzelden hotel- en bruilofsgasten. Tijdens de aanval zou er zijn geschoten, maar ook brand zijn uitgebroken in een deel van het hotel, zo hebben de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kabul gemeld. De daders zouden op hun weg door de keuken daar brand hebben gesticht. De Afghaanse commando's hebben het gebouw verdieping voor verdieping bevrijd. Hotelgasten probeerden zelf te ontsnappen met behulp van lakens via balkons aan de voorgevel.

Waarschuwing

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt na afloop van de aanval dat in totaal 153 mensen, onder wie 41 buitenlanders konden worden gered. 126 van hen konden in de loop van de nacht gered worden, het overige deel pas na afloop van de aanval. Officieel staat de teller op vijf doden, maar ooggetuigen melden dat er 'veel meer' doden zijn te betreuren. Volgens hen hadden de schutters vooral buitenlanders en regeringsfunctionarissen als doelwit. Dit meldt de Belgische krant De Tijd zondag. Een dag voor de aanval op het hotel had de Amerikaanse ambassade in Kabul nog gewaarschuwd voor mogelijke aanvallen op hotels.

