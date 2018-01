Dreigingsniveau België verlaagd naar niveau 2

Nieuwe dreigingsevaluatie

Het OCAD presenteerde vandaag zijn nieuwe dreigingsevaluatie aan Nationale Veiligheidsraad in België. Tegelijk werd het dreigingsniveau vastgelegd op niveau 2, op een schaal van 4, voor het hele land. Op basis van deze analyse van OCAD en een risicoanalyse heeft het Crisiscentrum de algemene voorzorgs- en beschermingsmaatregelen aangepast.

Risico blijft

'Ook bij een daling van het dreigingsniveau, blijft het risico evenwel bestaan. Overheden, private partners en bevolking, worden aangespoord om bij te dragen tot de ontwikkeling van een ‘veiligheidscultuur’ en zodoende weerbaar te zijn tegen de risico’s in onze samenleving', aldus het OCAD.

Aantal gevoelige plaatsen blijven op niveau 3

Niveau 2 betekent echter niet dat er geen dreiging meer is. Tegelijk behoudt het OCAD een niveau 3 voor bepaalde gevoelige plaatsen. Om veiligheidsredenen is het niet opportuun dit verder toe te lichten.

Evolutie van het dreigingsniveau

Het OCAD analyseert en evalueert de beschikbare informatie. Deze informatie kan punctueel en concreet zijn maar ook contextueel. Het OCAD hanteert voor deze evaluaties een vaste methodologie.

Kalifaat verdwenen

Het fysieke (zelfverklaarde) kalifaat bestaat niet meer in Syrië en Irak. Ook de dreiging die uitgaat van het virtuele kalifaat is momenteel kleiner: de officiële propaganda, die de zogenaamde “lone actors” ertoe aan wil zetten om bij ons aanslagen te plegen, is afgenomen. IS heeft veel van zijn aantrekkingskracht verloren.

Laatste 3 maanden geen aanslagen Europa

De laatste drie maanden werden er geen aanslagen, opgeëist door IS, meer gepleegd op Europees grondgebied. Er komt momenteel minder informatie binnen op het OCAD gelinkt aan terroristische dreiging in België. Zoals gebruikelijk wordt de algemene dreigingsevaluatie overgemaakt aan de Nationale Veiligheidsraad, waar, op voorstel van het Crisiscentrum en haar partners, over de veiligheidsmaatregelen wordt beslist.

De dreiging is dus niet verdwenen, maar de dreigingselementen waarover het OCAD heden beschikt, leiden tot algemeen niveau 2 voor heel het land. ‘Het is nu belangrijk om te evolueren naar een veiligheidscultuur op lange termijn, die zowel inzet op veiligheid als op preventie van problematische radicalisering’, aldus Paul van Tigchelt, directeur van het OCAD .

Dreigingsniveaus:

1° het " Niveau 1 of LAAG " indien blijkt dat de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse niet bedreigd is;

2° het " Niveau 2 of GEMIDDELD " indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse weinig waarschijnlijk is;

3° het " Niveau 3 of ERNSTIG " indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse mogelijk en waarschijnlijk is;

4° het " Niveau 4 of ZEER ERNSTIG " indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse ernstig en zeer nabij is.

