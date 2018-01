Schietpartij Amerikaanse school: twee doden en 19 gewonden

Dat meldt de KY State Police. De dader is een 15-jarige leerling van de school. De politie heeft hem aangehouden.

Vlak voordat de lessen begonnen, drong de jonge schutter de Marshall County High School in Benton binnen en begon te schieten. Hij doodde daarbij een jongen en een meisje van 15 jaar. Van de negentien gewonden zouden er een aantal in ernstige toestand verkeren, maar wel buiten levensgevaar zijn. Twaalf leerlingen raakten gewond door kogels, de andere leerlingen liepen verwondingen op bij het gedrang van de honderden leerlingen die op de vlucht sloegen.

de politie is een onderzoek gestart naar de achtergrond en motief van de dader. Volgens The New York Times is het de elfde schietpartij door een leerling dit jaar.

